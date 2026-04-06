Genoa

Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali: Martin e Messias dal primo minuto

di Luca Pandimiglio

12 sec

Formazione di De Rossi a caccia dell'impresa a Torino contro i bianconeri

Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali: Martin e Messias dal primo minuto
2205 - Assoclima

Le formazioni ufficiali di Juventus-Genoa:

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz, David. All.: Spalletti

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha; Colombo. All.: De Rossi.

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