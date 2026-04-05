Genoa, lutto per Felice Centofanti, ex capitano rossoblù: scomparsa la figlia Giorgia dopo una lunga malattia

Profondo dolore nella famiglia di Felice Centofanti, ex calciatore con un passato nel Genoa anche da capitano, oggi volto televisivo e dirigente sportivo. Il primo aprile è venuta a mancare la figlia Giorgia, nata con una disabilità. A dare la notizia è stata la sorella Martina Centofanti, ex ginnasta azzurra, attraverso un lungo e toccante messaggio pubblicato sui social.

Parole intense, cariche d’amore, che restituiscono il ritratto di un legame profondo e unico:

“Abbiamo sempre ritenuto opportuno preservare la tua storia, la nostra storia, perché così delicata e preziosa da essere custodita con cura. Vorremmo ora però provare in qualche modo a renderti onore, per quello che sei stata per noi. Ogni giorno e dal primo momento sei stata la forza più grande che la tua famiglia abbia avuto. Il pilastro e il centro del nostro amore, un qualcosa di talmente grande che impossibile da spiegare a parole”.

Nel messaggio, Martina si sofferma anche sull’eredità affettiva lasciata dalla sorella:

“Il tuo sorriso ha illuminato ogni momento, ci bastava immaginarlo per sentirci vivi ed improvvisamente anche le cose che sembravano impossibili diventavano più semplici da affrontare e, pensando a te, sarà così per sempre. Ogni attimo passato insieme è stato essenziale per riempire il cuore di amore incondizionato, consapevoli del fatto che ogni minuto fosse prezioso ed unico e ricordandoci ogni giorno di quanto la vita vada apprezzata e vissuta a pieno”.

Un ricordo che si trasforma anche in un augurio pieno di dolcezza:

“Ciò che ci hai donato tu in tutti questi anni non ha valore, noi speriamo di essere stati degni di te e di averti restituito quell’amore immenso ed incondizionato che tu ci hai sempre trasmesso. Ora ancor di più cercheremo di apprezzare la vita in tutte le sue sfaccettature, anche e soprattutto per te Giorgina. Guerriera nostra, hai lottato con tutte le tue forze e, anche se in questo momento per noi il dolore è incolmabile, ora sei libera da tutto il male che hai vissuto e della cattiveria che la vita ha avuto nei tuoi confronti. Che tu possa fare una passeggiata, una chiacchierata felice, che tu possa correre in un prato, leggere un libro, fare un disegno, guardare il mare, il sole, il cielo, tutto sempre con quel tuo sorriso sul volto, quello che nessuno di noi dimenticherà mai. La tua mamma, il tuo papà, Marti, Cami e tutti i tuoi cari ti terranno sempre qui, radicata nelle nostre anime e nei nostri cuori, con la promessa di tenere sempre vivo il tuo ricordo e rendere onore alla tua vita”.

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