Ordine: "Con la difesa a quattro è un'altra Sampdoria, ma lo scontro diretto decisivo è a Pescara"

"E' andata bene alla Sampdoria, è andata proprio bene, mi pare che questa sia la seconda bella prestazione, successo meritato anche se striminzito 1-0, però meritato. E magari sotto sotto vuoi vedere che giocando con la difesa a quattro migliora completamente anche la fattura del gioco? Certo, la qualità della Samp è nettamente superiore, ma sicuramente questo è un indizio. Attenzione perché non è successo ancora nulla, perché probabilmente un altro scontro diretto decisivo è quello di sabato a Pescara. Perché lo dico? Perché adesso ci vorrebbe anche fuori casa una prestazione di grande personalità, adesso siamo vicini a raccogliere i frutti della stagione e spero che Lombardo tiri fuori qualcosa di utile, anche fuori casa. E poi una sola raccomandazione ad Attilio: lascia perdere le dichiarazioni su Mancini in Nazionale. Preoccupati della Samp, dammi retta...".

Lo ha detto Franco Ordine, giornalista nazionale e opinionista di Telenord, al Derby del Lunedì. Vi proponiamo un estratto della trasmissione, il programma integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.