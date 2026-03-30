Sampdoria, "Il rosso non è un problema": Albisetti commenta l'intervento dell'ad Fiorella

"Prima di tutto questo signore ha ragione quando dice che la società è una società che dal 2018 ha delle perdite, io avevo fatto un conto, adesso a memoria non ce l'ho, però se accumuliamo tutte le perdite che sono avvenute nel bilancio della Sampdoria del 2018 arriviamo mi sembra a 180 o 190 milioni di Euro, quindi si è bruciato un bel po' di quattrini. L'anno scorso ovvia nel bilancio di chiusura del 2024 ci sono tre o quattro numeri importanti che dobbiamo anche noi sapere anche se non facciamo i ragionieri, allora l'anno scorso Sampdoria ha perso a conto economico circa 40 milioni, questo ha provocato nel bilancio di avere un patrimonio negativo, vuol dire che le perdite erano molto più grosse di quello che era il capitale proprio, patrimonio negativo di 26 milioni, in più c'erano delle perdite pregresse e ce n'era una importante del 2022 che era di circa 37 milioni, questi 37 milioni in virtù delle leggi di agevolazione per le società medie del periodo Covid, post (1:18) Covid, dicono che sono stati sterilizzati, vuol dire che sono stati messi in frigorifero e non contano, perché la legge permette di dire vabbè perdoniamo, non devono essere ricapitalizzate quelle perdite, adesso quest'anno è naturale che la gestione non sia stata una gestione che probabilmente spero che riescono a perdere un po' di meno dei 40 milioni che hanno perso l'anno scorso, però qualche ammortamento lo devono riprendere, quindi se non perderanno 40 milioni probabilmente ne perderanno 28, 30 e comunque si accumulano. L'anno scorso è lì e entrano in gioco e concludo questo ragionamento gli amministratori, gli amministratori, i sindaci delle società, alla fine sono quelli che decidono se la società è in grado di proseguire nella sua attività, quindi una società con un patrimonio negativo e con un po' di difficoltà tra i soci in questo momento, mi riferisco al 2025, qualche dubbio) rimane, l'anno scorso il problema lo hanno risolto perché in realtà il socio che c'era dietro aveva contribuito e lo strumento che è stato utilizzato sempre per far arrivare i soldi nella Sampdoria, tramite quello schema molto complesso che abbiamo visto e che è anche un po' noioso dove ci sono i soci all'estero, poi c'è una società a Lussemburgo che è quella che comanda, poi ce n'è una in Italia che è una SRL che si chiama Blucerchiati che alla fine è l'azionista della Sampdoria. In Lussemburgo i soldi che arrivano non arrivano a livello di contributi di capitale, arrivano apporti di quasi capitale che sono dei prestiti convertibili, l'anno scorso il bilancio lo hanno salvato e quando poi l'ho letto è riferito anche nella relazione dei revisori contabili e loro dicevano sì, la società quando noi abbiamo fatto la revisione a maggio aveva già previsto di convertire questi prestiti speciali da parte dei soci, prestiti convertibili dei soci in capitale, quindi ci sono state delle ricapitalizzazioni, quest'anno ci dovranno essere delle altre, l'anno scorso alla chiusura del bilancio dicevano che 56 milioni di prestiti erano pronti a essere convertiti in capitale, quindi quello che avevano deciso gli amministratori è che noi abbiamo una continuità aziendale e questa continuità aziendale è dovuta al fatto che abbiamo degli investitori alle spalle che hanno un impegno continuativo a mantenere in vita la società e a finanziarla, questo è quello che questo signore (Fiorella.n.d.r.) ripete oggi, quindi vedremo quando chiuderanno il bilancio con molta umiltà che numeri ci metteranno e che spiegazioni daranno, però noi tutti facciamo il tifo per loro che continuino a metterci soldi e in particolare che il signor Tey ce li continui a mettere perché sappiamo che le disponibilità ce l'ha e se per caso decidono di rimpiazzare il signor Tey con qualcun altro che venga qualcun altro che abbia più solidità del signor Tey".

Lo ha detto Roberto Albisetti, esperto di finanza e docente di economia, commentando a Forever Samp in onda su Telenord le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Sampdoria, Raffaele Fiorella. Vi proponiamo uno stralcio del suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata al programma riservato ai blucerchiati.

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