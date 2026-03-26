Sampdoria in visita al "Gaslini" per la Pasqua. Ufficiale: Thomassen vice di Lombardo

Tradizionale visita all'ospedale pediatrico "Gaslini" di Quarto per la Sampdoria in occasione della Pasqua. Presente la squadra al completo, accompagnata dal direttore sportivo Andrea Mancini, dal responsabile dell'area tecnica Gianni Invernizzi, dal segretario generale Massimo Ienca e dall'amministratore delegato Raffaele Fiorella.

Intanto la società ha comunicato ufficialmente di avere affidato a Dan Thomassen il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra al fianco di Attilio Lombardo. Giocatore del Padova all'inizio degli anni 2000 e poi tecnico delle giovanili del Vicenza, è stato vice a Brescia e Lecce. La scelta è riconducibile al connazionale Fredberg, ceo dell'area tecnica blucerchiata.

In stand by l'arrivo di Simone Contran già match analyst per la nazionale italiana e quella saudita al fianco di Roberto Mancini: al momento è sotto contratto con la federazione del Paese del Medio Oriente.





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