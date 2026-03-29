Sampdoria, tegola Pafundi: lesione al flessore e stagione a forte rischio

Brutte notizie per la Sampdoria: Simone Pafundi dovrà fermarsi a lungo dopo l’infortunio rimediato nei giorni scorsi durante l’impegno con la Nazionale Under 20.

Gli esami hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra, uno stop che costringerà il trequartista a restare ai box per circa un mese, con tempi di recupero che potrebbero allungarsi fino a sei settimane. Un’assenza pesante nel momento decisivo della stagione, che di fatto mette seriamente a rischio il suo finale di campionato.

Per la Sampdoria si tratta di un’altra complicazione in una stagione già complessa, segnata da alti e bassi e da una classifica che non rispecchia le ambizioni iniziali. L’assenza di un giocatore con le caratteristiche di Pafundi — talento, fantasia e capacità di creare superiorità — riduce ulteriormente le opzioni offensive a disposizione di mister Lombardo.

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