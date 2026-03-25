Sampdoria, Ordine: "Lombardo utile e concreto, ma serve una nuova proprietà con molte idee chiare"

"Secondo me, in questo momento, Lombardo rappresenta qualcosa di utile e di concreto e se in qualche modo è in continuo contatto con Mancini, non è che sia un difetto, è un altro in più, intendiamoci, perché vorrebbe dire attingere alla sapienza dell'ex ct. Il punto vero è che se tu hai dietro una società che per effetto di una partita, di un risultato,ti mette in dubbio, combina tutto questo can can consultando altri tecnici a destra, a sinistra, sopra, sotto, al nord, al sud, siamo in piena bagarre. Il segreto di una squadra, al di là delle qualità di chi la conduce, deve essere sempre il vertice che è la società. Quindi il problema della Sampdoria si risolverà il giorno in cui avrà la possibilità di guadagnare una proprietà, io non dico ricca, perché oggi è impossibile pensare a uno scenario di questo genere, ma una società che abbia pochi mezzi ma molte idee chiare".

Lo ha detto Franco Ordine, giornalista nazionale e opinionista di Telenord, al Derby del Lunedì. Vi proponiamo un estratto della trasmissione, interamente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

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