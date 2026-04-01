Sampdoria, Dossena: "Bilanci in rosso, risultati negativi e uno che comunque ci mette i soldi: non mi pare eccitante ma..."

"Detta così sembra un modello da copiare, qualcuno che mette comunque i soldi, il bilancio è sempre in rosso, i risultati sportivi non arrivano, si vede che così deve andare il calcio, così bisognerebbe guidare una società sportiva, che dobbiamo fare? Aspettiamo. A me non sembra che sia così eccitante, così interessante guidare una società in questa maniera", ha detto Beppe Dossena commentando le parole dell'ad della Sampdoria, Raffaele Fiorella.

"Perché quando si dice,per ora il nostro allenatore resta Lombardo e poi si aggiunge che lo staff è stato rinforzato con Dan Thomassen, che non a caso era disoccupato fino a qualche tempo fa, connazionale di Fredberg. Ha voluto mettere il suo uomo dentro lo staff tecnico per avere qualche notizia in più, per capirci di più, per mettere becco di più. L'unica spiegazione logica e conseguenziale che do io è questa", ha osservato Franco Ordine.

"Sembra che sia uno sbarco che arrivino sempre persone nuove, il problema è che siamo sempre messi lì e ancora lì siamo, (2:13) quindi io penso che a livello di giocatori ci possono anche stare, ma devono cambiare tante altre cose. Bisogna trovare chi è il direttore sportivo vero, chi è che fa le scelte, persone che sappiano di calcio, persone che frequentino il campo, che stiano a contatto con i giocatori. Se poi dopo dobbiamo mettere figurine e se gli va bene così, se ritrovarsi sempre in queste situazioni gli va di bene a loro, il problema è che giustamente loro sono presidenti e proprietari...", ha concluso Francesco Flachi.

Vi proponiamo un estratto del Derby del Lunedì, l'intera trasmissione è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.

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