Sampdoria, il leggendario colosso della musica Carl Cox tifoso per un giorno

Carl Cox, colosso britannico della musica elettronica, protagonista di un appuntamento attesissimo al Palafiumara di Genova, è stato ospite della Sampdoria e ha ricevuto in dono la maglia ufficiale personalizzata e la "Doria Card". Il leggendario dj si trova in città per il "First Festival".

Il video dell'incontro, concluso con il celebre tormentone "Oh yes, oh yes!", è diventato immediatamente virale sulle pagine social della società blucerchiata, scatenando l'entusiasmo dei tifosi e generando migliaia di condivisioni di appassionati di musica.

Intanto, buon test in vista dell’Empoli. La Sampdoria supera con un rotondo 8-0 il Bogliasco (Eccellenza) nell’amichevole andata in scena nel pomeriggio sul campo superiore del “Mugnaini”. Primo tempo chiuso sul parziale di 4-0 in virtù delle doppiette realizzate da Depaoli (che ha aperto e chiuso il poker di marcature) e da Soleri.

Nella seconda frazione squadra completamente rivoluzionata per dare a tutti i disponibili identico minutaggio e ulteriori quattro reti realizzate nell’ordine da Cherubini, Conti, Coda e Di Pardo.

Differenziato di gestione per Palma. Terapie per Hadžikadunić e Pafundi. Percorsi di recupero per Malanca e Venuti.

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