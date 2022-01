ON Health Care Group, Colantoni nuovo direttore generale

di Redazione

L'azienda, che ha sede a Genova, è leader nel settore del welfare sanitario e della sanità integrativa

ON Health Care Group, azienda genovese che ha in Filippo Ceppellini il suo Amministratore Delegato, ha conferito l’incarico di Direttore Generale del Gruppo a Raoul Colantoni.

Romano, 48 anni, proviene dal Gruppo Ospedaliero San Donato, dove ha ricoperto il ruolo di General Manager, con deleghe specifiche sullo sviluppo solvenza, sulla digitalizzazione dei percorsi di cura, sulla centralizzazione degli acquisti e sui progetti finalizzati alla ‘Patient Centricity’.

Colantoni ha iniziato la propria carriera di Manager in Avis, per poi passare nel 2011 ad Europcar, inizialmente con la nomina di Chief Financial Officer, per poi assumere il ruolo fi Managing Director della filiale italiana.

Nel 2018, sempre in Europcar, è nominato Deputy CEO in Germania e, successivamente, Deputy CEO per BU Low Cost, con responsabilità sul mercato internazionale. ONHC potrà avvalersi della sua esperienza per affrontare un mercato sempre più diversificato e fortemente competitivo, sostenendo l’indirizzo del Gruppo, di investire sulla sanità integrativa attraverso l’attività di gestione di reti sanitarie, soluzioni assicurative, consulenza in ambito sanitario, giuridico-fiscale, di risk management, attuariale e di welfare aziendale.