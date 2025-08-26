Oltre cento dosi di droga nascoste nei vestiti, 35enne arrestato a Genova

Oltre cento dosi di droga nascoste nei vestiti, che avrebbe spacciato per i vicoli di Genova.

La scoperta da parte della polizia locale di Genova, che ha arrestato un 35enne di nazionalità senegalese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione è scattata nella mattinata di ieri, in via Grmasci, quando gli agenti hanno notato la presenza di un presunto pusher che poco dopo si è spostato in vico del Campo. E' qui che il 35enne avrebbe venduto una dose di droga a un cittadino. Dopo lo scambio, gli agenti hanno seguito il compratore e lo hanno fermato in vico delle Cavigliere, trovandolo in possesso di una dose di crack.

Nel frattempo, il presunto pusher si era già dileguato facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è ricomparso nella zona della Darsena e dopo alcuni minuti è stato fermato dagli agenti in via Gramsci.

Una volta accompagnato presso gli Uffici di Piazza Ortiz, è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di 29 dosi di eroina e 85 dosi di crack, per un peso complessivo totale di quasi 75 grammi di sostanza stupefacente, occultata negli indumenti, nonché di una somma di denaro presumibilmente provento dell'attività di cessione di droga.

Successivamente si è scoperto che il 35enne si trova irregolarmente sul territorio nazionale, gravato da un precedente per spaccio di droga. Dell’arresto è stato avvisato il pubblico ministero di turno il quale ha disposto che l'arrestato venisse associato alla casa circondariale di Genova Marassi in attesa di convalida da parte del gip.

L’intervento odierno costituisce un importante risultato per la Polizia Locale di Genova, frutto dei servizi preventivi svolti in maniera continuativa nell’area Darsena/Gramsci, in stretto coordinamento con le altre forze di polizia.

Si precisa che resta salva la presunzione di innocenza per cui tutti gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

«L’operazione condotta conferma l’efficacia delle attività di monitoraggio e controllo del territorio da parte della Polizia Locale, con particolare attenzione alle aree cittadine maggiormente esposte al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Proseguiremo a sostenere con determinazione queste azioni, in stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria e con tutte le forze dell’ordine, al fine di garantire maggiore sicurezza e tutela della legalità per la comunità genovese». ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi.

