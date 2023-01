Ocean Race, domenica la partenza: ad Alicante l'inaugurazione dell'evento, grande affluenza al padiglione di Genova

Tutto pronto per la partenza di "The Ocean Race", la competizione velica che prenderà il via domenica da Alicante, in Spagna, per arrivare a Genova a fine giugno dopo un giro del mondo lungo sei mesi.

Ieri, ad Alicante, è stata inaugurata la 14^ edizione dell'importante regata, giunta al suo cinquantesimo anno di vita: spettacolo musicale e luminoso nel cielo della località spagnola, dove sono presenti i padiglioni di tutte le città che saranno toccate dagli equipaggi nel corso di questi mesi. L’Ocean Live Park di Alicante e il Pavilion di Genova sono stati presi d’assalto in questi primi giorni. Più di 60.000 i visitatori nel primo week end. Molto apprezzate le attività promosse dalla città di Genova: dalla camera immersiva allestita da ETT che mette il visitatore in connessione emozionale con i contenuti, attraverso video spettacolari e ritmati su Genova e la Liguria, ai visori di “Virtual Reality” grazie ai quali si può esplorare il centro storico di Genova comprese le piazze e alcuni palazzi.

E proprio Genova, domenica, saluterà gli equipaggi in partenza con collegamenti dal Porto Antico, dove sarà allestito un ledwall (un grande schermo) per seguire prima il via delle imbarcazioni VO65, tra cui il Team Genova, poi quello della classe Imoca.

I genovesi potranno così conoscere i velisti che gareggeranno sotto l’insegna della bandiera di San Giorgio (due gli italiani, Cecilia Zorzi e Alberto Riva), ma anche vedere le immagini più curiose in arrivo dall’Ocean Live Park allestito in Spagna. Un villaggio che girerà per il mondo prima del Grand Finale che si terrà a Genova dal 24 giugno al 2 luglio nel Waterfront di Levante.