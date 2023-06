Ocean Race, Ceraudo (M5S) punge Bucci sui numeri dell'evento e gli 'dona' una barchetta di carta. Il sindaco risponde: "Maleducato"

Momenti di tensione in Consiglio Comunale a Genova, con il consigliere Ceraudo (M5S) che ha regalato al sindaco Bucci una barchetta di carta, volendo sottolineare i numeri della manifestazione. Il primo cittadino non ha gradito il 'dono', rispondendo a tono: "Maleducato".

Nel frattempo il MoVimento 5 Stelle Genova ha diffuso un comunicato stampa: “Secondo la macchina mediatica del sindaco Bucci e della destra ligure in generale, l’Ocean Live Park ha macinato presenze da record. Come mai allora ieri all'arrivo della barca vincitrice dell'Ocean Race c’era il vuoto? Solo poche persone lungo la banchina. Più che un evento globale, per il quale sono stati spesi svariati milioni di euro, sembrava l'epilogo di una piccola sagra di paese. Ci sfugge qualcosa? Abbiamo sbagliato indirizzo? Per averne contezza, avremmo voluto interrogare il sindaco e la Giunta per conoscere i numeri reali della partecipazione e soprattutto il peso dei costi della manifestazione sulle tasche dei cittadini. Peccato che non ce la facciano discutere. È ormai chiaro a tutti: qualcuno ha qualcosa da nascondere. Ed è comprensibile… a naso, pare che anche questo evento sia destinato a essere un clamoroso flop, benché stiano cercando di mascherarne l’entità dietro la solita cortina di fumo”.

Lo dichiara il capogruppo comunale del M5S Fabio Ceraudo, che poi aggiunge: “A chi già si scapicollerà a dirci che siamo quelli del “no”, diciamo: noi non siamo contro gli eventi in grado di portare prestigio e visibilità alla nostra città e alla nostra regione, a patto che non gravino sui conti pubblici senza portare a casa benefici per la collettività”.