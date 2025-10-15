Oakley Capital investe nella genovese Onhc: sanità privata italiana nel mirino dei capitali europei

Il settore delle assicurazioni sanitarie in Italia si prepara a una nuova fase di crescita. Il fondo europeo Oakley Capital ha annunciato un investimento strategico in Onhc, azienda genovese attiva nei servizi assicurativi sanitari, fondata nel 2007 da Filippo Ceppellini, che continuerà a guidarla.

L’operazione, realizzata tramite la piattaforma Tiger HoldCo, rappresenta il primo passo di un piano di espansione in un mercato che, complice l’invecchiamento della popolazione e la scarsa copertura assicurativa privata rispetto alla media europea, offre ampie opportunità.

Onhc, in poco meno di vent’anni, si è affermata come realtà di riferimento grazie a una combinazione di innovazione tecnologica, relazioni consolidate con le compagnie assicurative e una visione imprenditoriale chiara. Il suo modello spazia dalla consulenza alla gestione, fino alla creazione di prodotti assicurativi su misura.

Per Oakley Capital, si tratta di un investimento in un settore ad alto potenziale e in un’azienda pronta a scalare, anche attraverso acquisizioni mirate. "Onhc è ben posizionata per guidare la trasformazione della sanità privata in Italia", ha dichiarato Enrico Vanin, a capo di Tiger HoldCo.

Ceppellini ha commentato: "L’ingresso di un partner internazionale rafforza il nostro progetto e apre una nuova fase di crescita, anche a livello europeo".

Un segnale chiaro: il made in Italy dei servizi può attrarre capitali esteri e guidare il cambiamento in settori chiave come quello sanitario.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.