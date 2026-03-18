Nuovo traghetto per Venezia: a Piombino la posa della chiglia dell’unità SG120 per Actv

Si è svolta oggi, 18 marzo 2026, presso il cantiere Piombino Industrie Marittime di Piombino, la cerimonia di posa della chiglia e delle monete della nuova nave traghetto SG120, destinata al servizio di trasporto pubblico nella Laguna di Venezia.

L’unità entrerà a far parte della flotta di Actv, società operativa del gruppo AVM S.p.A., e rappresenterà una delle navi di punta del sistema di mobilità lagunare. Il varo è previsto per novembre 2026, mentre la consegna, una volta completato l’allestimento, è programmata per luglio 2027.

La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del management delle aziende coinvolte. Dopo gli interventi del Cavaliere del Lavoro Piero Neri, dell’ingegner Ferdinando Garrè e del procuratore generale del gruppo AVM Mauro L. Valenti, sono intervenuti anche i responsabili tecnici e operativi di Actv, insieme ai vertici di San Giorgio del Porto e Piombino Industrie Marittime.

La SG120 sarà un traghetto monodirezionale a propulsione diesel-elettrica, progettato per il trasporto di passeggeri e automezzi nelle acque protette della laguna. L’appalto per la sua realizzazione è stato assegnato a un’associazione temporanea di imprese composta da San Giorgio del Porto e Piombino Industrie Marittime, nell’ambito di una gara europea inserita nel più ampio piano di rinnovo della flotta veneziana.

Il progetto si inserisce infatti in un programma di investimenti significativo per il trasporto pubblico locale di Venezia, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo è quello di rendere la flotta sempre più efficiente e in linea con le esigenze di un territorio unico e delicato come quello lagunare.

Per i cantieri coinvolti, la commessa rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del proprio ruolo nella cantieristica navale. In particolare, Piombino Industrie Marittime conferma la propria capacità di gestire progetti complessi e diversificati: negli ultimi sei mesi, nello stabilimento si sono già svolte cerimonie analoghe per tre diverse unità, tra cui due navi militari e una oceanografica.

Un segnale importante della vitalità del comparto e della crescente attenzione verso soluzioni navali moderne, versatili e a ridotto impatto ambientale, in linea con le nuove sfide del settore marittimo.

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