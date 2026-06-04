Nuovo ponte San Michele, RFI avvia il concorso internazionale di progettazione
di Redazione
Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, ha dato il via al concorso di progettazione per il nuovo ponte San Michele, tra Calusco e Paderno d’Adda, con l’obiettivo di individuare la soluzione progettuale più adatta a integrarsi nel contesto tutelato del Parco dell’Adda.
L’iniziativa internazionale punta a realizzare un’opera che si affianchi allo storico ponte progettato da J. Röthlisberger e costruito tra il 1887 e il 1889, conciliando le esigenze infrastrutturali con le osservazioni emerse nel corso del Dibattito Pubblico concluso nel dicembre 2025. Il progetto rappresenta una sfida di particolare rilievo tecnico e architettonico, destinata a migliorare la mobilità e i collegamenti stradali e ferroviari dell’area.
Il nuovo ponte sarà a doppia funzione, stradale e ferroviaria, con una carreggiata a due corsie e due binari ferroviari. La progettazione dovrà inoltre includere interventi di adeguamento alla rete viaria esistente, con l’obiettivo di rendere più efficiente e sostenibile la gestione dei flussi di traffico tra l’Isola bergamasca e la Brianza lecchese.
L’opera si inserisce anche nel più ampio potenziamento dei collegamenti verso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e nel progetto di raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro–Carnate–Seregno.
Al termine del concorso sarà redatto il Progetto di fattibilità tecnico-economica, che seguirà l’iter autorizzativo previsto, comprensivo di Conferenza dei Servizi e Valutazione di Impatto Ambientale, prima dell’approvazione definitiva e dell’avvio delle successive fasi di progettazione esecutiva e realizzazione tramite appalto integrato.
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