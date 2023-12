Nuovo palasport di Genova, Moretti (Cds): "Verrà inaugurato nell'estate del 2024"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il "nuovo" palasport di Genova sarà inaugurato nell'estate del 2024 e potrà ospitare i primi eventi internazionali relativi a Genova capitale europea dello sport già nel prossimo mese di settembre. A scandire i tempi del restyling dell'arena sportiva in piazzale Kennedy è Massimo Moretti, amministratore delegato di Cds, il gruppo che sta realizzando il progetto del Waterfront Levante. Moretti ha parlato oggi nell'ambito del convegno "Impianti sportivi tra sicurezza e inclusività" organizzato dai Vigili del fuoco della Liguria a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova.

"E' un lavoro complesso" dice Moretti, che definisce il palasport "un rudere inagibile, simile per certi aspetti al Ponte Morandi, ci sono stati interventi massicci e onerosi sulle strutture portanti ma anche il lunghissimo iter progettuale fatto di tre diverse varianti per rispettare le esigenze del Comune, del Coni e dello studio Renzo Piano Building Workshop che ha accettato di firmare il disegno del restyling ma a patto di poterci mettere mano praticamente da zero".

"Ma sarà un luogo soprattutto emozionale - aggiunge - non solo per gli eventi, ma per il contesto in cui sarà calato, l'uso delle luci, per l'abbattimento delle barriere architettoniche in modo che i portatori di disabilità non siano discriminati in alcun modo, per l'acustica che sarà migliorata per sempre grazie a un sistema di pannelli fonoassorbenti e a un sistema audio a induzione che dialogherà con gli apparecchi degli ipovedenti, e ancora per il visual che correrà con schermi curvi tutto attorno all'arena".

Dopo alcuni rallentamenti nei cantieri dovuti a varianti in corso d'opera, al maltempo e agli allagamenti, all'aumento del costo delle materie prime e alle bonifiche oggi Cds conta di arrivare alla primavera 2024 con le palazzine a forma di nave pronte e abitate dagli inquilini. A gennaio 2024 inizierà la costruzione delle strutture che si trovano tra corso Saffi e il canale principale. Cds conta anche di iniziare il terzo lotto del Waterfront entro la fine del prossimo anno.