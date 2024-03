Nuovo codice strada, Corso (Lega): "Bene inasprire sanzioni contro chi abbandona animali"

"Esprimo grande soddisfazione per le nuove norme che danno una stretta su chi abbandona animali e che sono contenute nel ddl sulla riforma del codice della strada approvato dalla Camera". Così in una nota Francesca Corso, Assessore al Benessere degli Animali del comune di Genova e Segretario per la provincia di Genova della Lega.

"In un momento in cui vediamo aumentare gli abbandoni, e i canili, come sta succedendo a quello di Monte Contessa, a Genova, sono in sofferenza, perché sono pieni oltre la loro capienza, avere delle leggi che disincentivano l’abbandono è fondamentale. Per chi commette il gesto atroce di abbandonare gli animali in strada - ricorda la Corso - è prevista la revoca o la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Inoltre si rischiano fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti. Grazie al Ministro Matteo Salvini che ha fortemente voluto questa legge che difende gli animali e nello stesso tempo aumenta la sicurezza stradale”.