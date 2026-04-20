Nuovo Champagnat, scoppia il caso parcheggi al posto dei campi da tennis. Il Municipio: "Siamo contrari. Aspettiamo decisione dal Comune"
di Luca Pandimiglio
L’impresa incaricata ha presentato una variante progettuale che prevede l’eliminazione dei due campi da tennis per fare spazio a parcheggi
Proseguono gli interventi di ripristino nell’area dello Champagnat. A fare il punto della situazione è la consigliera del Municipio Medio Levante, Donatella Pallotta, che ha illustrato lo stato dei lavori e le principali novità legate al progetto.
Gli interventi, finanziati anche attraverso oneri di urbanizzazione, riguardano diverse parti del complesso. In particolare, è previsto il ripristino della pensilina, mentre risultano già conclusi i lavori nella parte inferiore dell’area. Proseguono invece le opere nella zona del polo sportivo, che comprendono il recupero di tre piscine, quattro campi da paddle e due campi da tennis.
Proprio su questi ultimi emerge una delle criticità principali: l’impresa incaricata ha presentato una variante progettuale che prevede l’eliminazione dei due campi da tennis per fare spazio a parcheggi. Una proposta che il Municipio giudica negativamente e sulla quale si attende ora una decisione ufficiale da parte del Comune.
Secondo quanto spiegato dalla consigliera, i parcheggi previsti sarebbero destinati esclusivamente agli utenti dell’area sportiva e al futuro supermercato che sorgerà nella zona, senza alcun utilizzo da parte dei residenti. Una scelta che si discosta, almeno in parte, dall’idea originaria di un’area a vocazione interamente sportiva, pur essendo già prevista una quota di parcheggi a servizio della struttura commerciale, inizialmente di dimensioni contenute.
Altro elemento rilevante riguarda l’accessibilità: è infatti previsto un nuovo attraversamento pedonale davanti allo Champagnat, pensato per eliminare le barriere architettoniche. Un intervento considerato fondamentale, soprattutto per persone con mobilità ridotta, genitori con passeggini o utenti in carrozzina, che oggi sono costretti a percorsi complessi e poco pratici per attraversare la strada.
Per quanto riguarda i tempi, la conclusione complessiva dei lavori è prevista entro gennaio 2027. Al momento non sono ancora stati fissati incontri ufficiali tra Municipio e Comune, ma la consigliera ha espresso l’auspicio che possano avvenire a breve, così da chiarire definitivamente le scelte progettuali ancora in discussione.
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