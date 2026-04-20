Genova, bike sharing, corse in forte crescita, assessore Robotti: "Migliaia di viaggi e sempre più utenti”

È un vero e proprio boom quello registrato dal bike sharing a Genova nell’ultimo mese. I dati, presentati dall’assessore alla mobilità Emilio Robotti e dalla sindaca Silvia Salis al Mobility Lab del Porto Antico, evidenziano una crescita significativa sia nel numero di corse sia negli utenti iscritti.





"È stato un successo: abbiamo migliaia di viaggi effettuati e centinaia di persone che si sono iscritte per la prima volta alle piattaforme", ha spiegato Robotti, sottolineando come il servizio stia rapidamente prendendo piede in città.





Attualmente sono cinque gli operatori attivi o in arrivo nel capoluogo ligure, un numero superiore rispetto a grandi città come Milano e Roma. Al pioniere BikeBoom, operativo dall’aprile 2025, si sono aggiunti Lime (dal 19 marzo) e VOI (dal 13 aprile), mentre a breve entreranno in servizio anche Dott e Ridemovi, quest’ultimo pronto a introdurre anche motorini elettrici in condivisione.





I numeri confermano il trend positivo: "Abbiamo registrato record praticamente ogni giorno, arrivando a superare le mille corse giornaliere anche per singolo operatore. Parliamo complessivamente di migliaia di spostamenti che hanno evitato circa 13 mila viaggi in auto o scooter", ha aggiunto l’assessore.





L’impatto ambientale è rilevante: oltre due tonnellate di CO2 risparmiate, solo considerando il contributo di BikeBoom, che in un anno è cresciuta da 15 a 74 mezzi, raggiungendo quasi 6.600 utenti e oltre 20.000 chilometri percorsi.





Risultati importanti anche per i nuovi operatori: Lime ha registrato circa 10.000 viaggi in un mese con una flotta di quasi 500 biciclette, mentre VOI ha superato le 1.100 corse e i 400 iscritti nella sola prima settimana.





"Sono numeri che dimostrano quanto Genova abbia bisogno di intermodalità – ha commentato la sindaca Salis –. È un servizio utile non solo per i turisti, ma anche per chi vive la città ogni giorno, perché offre un’alternativa concreta alla mobilità tradizionale e contribuisce ad alleggerire il traffico".

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