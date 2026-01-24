Nuovo Articolo

Lo Spezia conquista tre punti pesantissimi davanti al proprio pubblico superando l’Avellino 1-0 al Picco. A decidere l’incontro è ancora Gabriele Artistico, che firma il suo quarto centro stagionale, il primo del 2026 in casa, e regala agli aquilotti una vittoria fondamentale nella corsa salvezza. Con questo successo i bianchi salgono a quota venti punti, raggiungendo Reggiana, Bari ed Entella.

Scelte iniziali – Donadoni si affida al consueto 3-5-2, cambiando però alcuni interpreti. Davanti a Radunovic trovano spazio Hristov, Mateju e Beruatto, con Wisniewski inizialmente in panchina. A centrocampo Cassata agisce in cabina di regia, affiancato da Bandinelli e Valoti, mentre sulle corsie laterali partono Sernicola e Adamo. In attacco la coppia è formata da Soleri e Artistico.

Avvio gara – Dopo appena tre minuti Mateju rimedia un cartellino giallo pesante che, essendo diffidato, gli farà saltare la sfida successiva contro la Sampdoria. L’Avellino si fa vedere al 14’ con Biasci, che costringe Radunovic alla deviazione in angolo. Tre minuti più tardi gli irpini sfiorano il vantaggio: errore di Beruatto, cross di Biasci dalla destra, uscita a vuoto del portiere spezzino e Sounas che, a porta sguarnita, manca il tap-in spedendo il pallone sul fondo.

Infortuni – Al 25’ arrivano i primi problemi per lo Spezia: Bandinelli è costretto a lasciare il campo per un guaio muscolare, al suo posto entra Romano. Poco dopo un altro stop obbliga Donadoni a un cambio forzato, con Mateju che esce e Vignali che prende il suo posto.

Gol partita – Al primo vero affondo i padroni di casa colpiscono. Al 26’ Cassata serve Artistico, che controlla e batte Daffara, firmando l’1-0. Il primo tempo si chiude con lo Spezia avanti di misura.

Ripresa – All’intervallo cambio sulle fasce, con Aurelio che rileva Adamo. Al 58’ Beruatto prova la conclusione su punizione, con la palla che viene deviata. Al 63’ Artistico spreca una buona occasione calciando fuori, mentre un minuto più tardi è Biasci a mancare il bersaglio per l’Avellino.

Finale – Al 74’ Donadoni esaurisce i cambi inserendo Comotto e Verde per Soleri e Valoti. All’80’ Aurelio tenta la conclusione, ma Daffara è attento e blocca. Dopo cinque minuti di recupero arriva il fischio finale che certifica un successo prezioso per gli aquilotti.

Sabato prossimo lo Spezia sarà atteso dalla trasferta serale al Ferraris, con fischio d’inizio alle 19.30 contro la Sampdoria.

