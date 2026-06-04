Belluno–Jesolo, torna la Linea Mare: servizio estivo dal 6 giugno al 9 settembre

Con l’arrivo della stagione estiva riparte la Linea Mare, il collegamento giornaliero promosso da Dolomiti Bus che mette in comunicazione Belluno con Jesolo e le principali località del litorale adriatico.

Il servizio sarà operativo dal 6 giugno al 9 settembre 2026, con corse attive tutti i giorni della settimana e prenotazione obbligatoria per i passeggeri. L’iniziativa si conferma una soluzione pensata per agevolare gli spostamenti verso il mare durante i mesi estivi, offrendo un’alternativa organizzata e diretta all’uso del mezzo privato.

La Linea Mare nasce con l’obiettivo di rendere più semplice e accessibile il collegamento tra la città e la costa, promuovendo al tempo stesso una mobilità più sostenibile e meno impattante in termini di traffico e stress da viaggio. Il servizio è rivolto sia ai residenti sia ai visitatori, con particolare attenzione alla qualità del collegamento tra il territorio bellunese e il litorale veneto.

Secondo il direttore delle operazioni di Dolomiti Bus, Gabriele Mariani, l’iniziativa rappresenta uno strumento per valorizzare le connessioni territoriali e migliorare l’esperienza di viaggio. Il servizio punta infatti a offrire collegamenti diretti e organizzati, contribuendo a una mobilità più efficiente e integrata durante la stagione estiva.

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