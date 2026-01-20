Nuovi hub di ricarica per veicoli elettrici in Europa centrale e orientale grazie a prestito BEI da 35 mln di euro a Eleport

I paesi dell’Europa centrale e orientale potranno contare su centinaia di nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici grazie a un prestito di 35 milioni di euro che l’operatore di rete Eleport riceverà dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Eleport utilizzerà il credito della BEI per installare oltre 250 hub di ricarica rapida presso i principali centri commerciali e commerciali in Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia.

Ogni stazione sarà dotata di ben 12 prese di ricarica con una potenza fino a 400 kilowatt (kW) per presa, consentendo agli automobilisti di ricaricare rapidamente durante le loro attività quotidiane. Eleport, una startup in rapida espansione con sede nella capitale estone Tallinn e già attiva nell’Europa centrale e orientale, prevede di completare il progetto entro il 2028.

Il prestito della BEI promuove gli obiettivi dell’Unione Europea di ridurre l’inquinamento automobilistico e promuovere lo sviluppo regionale. Strutture di finanziamento personalizzate consentono alla BEI di sostenere le aziende promettenti nelle prime fasi del loro percorso di crescita, assumendosi un rischio di credito più elevato grazie al sostegno del programma InvestEU.

“L’ampliamento delle infrastrutture di ricarica rapida è essenziale per accelerare il passaggio alla mobilità elettrica e ridurre le emissioni del trasporto su strada”, ha dichiarato il Vicepresidente della BEI Karl Nehammer. “Questa operazione dimostra come possiamo fornire finanziamenti innovativi e a lungo termine ad aziende in rapida crescita che realizzano infrastrutture sostenibili ad alto impatto”.

Eleport gestisce già oltre 400 punti di ricarica rapida (DC) in sei paesi: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia e Croazia, e sta costruendo una “Strada dell’Ambra Elettrica”, una rete ispirata alle antiche rotte commerciali note come Via dell’Ambra che collegavano le coste del Baltico e dell’Adriatico. Il progetto consentirà agli automobilisti transfrontalieri di utilizzare un’unica app per la ricarica rapida lungo l’intera rete.

“Questo prestito della BEI rappresenta un passo importante nell’espansione di infrastrutture di ricarica affidabili e di alta qualità in tutta l’Europa centrale e orientale”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Eleport, Jakub Miler. “Il nostro obiettivo è che i conducenti di veicoli elettrici possano fermarsi dove devono, collegarsi brevemente e proseguire con la loro giornata.”

Il progetto è pienamente in linea con gli obiettivi climatici dell’UE, classificato dalla BEI come 100% azione per il clima e sostenibilità ambientale.

L’accordo di prestito della BEI è sostenuto dal programma InvestEU, che mira a mobilitare oltre 372 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi tra il 2021 e il 2027. Il programma InvestEU mobilita investimenti per le priorità politiche dell’UE come la transizione verde, la competitività, l’innovazione e le infrastrutture sostenibili.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.