Nuove nomine in Ente Bacini, i sindacati: "Bene la dirigenza ma l’ente resti a indirizzo pubblico"

Dopo l’assemblea dei soci, che ha visto l’Autorità Portuale confermare il ruolo di azionista di maggioranza, sono state ufficializzate le nuove nomine per il Consiglio di Amministrazione di Ente Bacini S.p.A. La notizia è stata accolta con un messaggio congiunto da Filt Cgil e Uiltrasporti, che hanno espresso auguri di buon lavoro alla nuova dirigenza, sottolineandone l’importanza strategica per il comparto delle riparazioni navali e per l’economia cittadina.

Sindacati – "Rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro alla nuova dirigenza – dichiarano Fabio Ferretti (Filt Cgil) e Roberto Gulli (Uiltrasporti) – con la consapevolezza dell’importanza che l’azienda riveste per il sistema portuale, per le riparazioni navali e per l’intera economia della città e non solo".

Continuità – Le sigle sindacali hanno ribadito la necessità di garantire una linea di continuità gestionale e industriale, alla luce dei risultati conseguiti negli ultimi anni sotto il profilo economico, produttivo e occupazionale. Ente Bacini, secondo i sindacati, rappresenta un presidio di efficienza e qualità che deve rimanere saldo a tutela dell’interesse collettivo.

Contrarietà al privato – Filt Cgil e Uiltrasporti hanno espresso netta contrarietà a ipotesi di privatizzazione: "La natura e la missione dell’ente – affermano – devono continuare a essere orientate al servizio pubblico, alla valorizzazione del lavoro e al sostegno del tessuto industriale e portuale del territorio".

Incontro urgente – Per questo i sindacati hanno chiesto un incontro urgente al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, dottor Paroli, al fine di condividere un percorso di consolidamento e crescita, con al centro la tutela dei lavoratori e la salvaguardia delle competenze.

