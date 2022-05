Nuove frequenze tv: ecco quando fare la risintonizzazione, comune per comune

di Marco Innocenti

Una svolta epocale iniziata lo scorso 9 maggio e che andrà avanti fino al 16, con Telenord che passerà sul canale 11

Una vera rivoluzione, una svolta epocale per tutto il mondo della televisione, che vedrà Telenord "trasferirsi" sul canale 11, ma c'è molto di più. "Lo scorso 9 maggio è inizato il cosiddetto switch off, ovvero la risintonizzazione delle frequenze regionali - spiega l'editore di Telenord Massimiliano Monti - Si è partiti dalla provincia di Imperia e si finirà con quella di Spezia ma la vera grande novità è che, in tutta la nostra Regione, ci sarà un'unica frequenza che trasporterà le frequenze delle emittenti regionali. Le trasmissioni saranno in HD, quindi, con un grande miglioramento della qualità delle immagini. Inoltre, ci sarà la possibilità di avere la Smart Tv, dunque, l'interattività sui canali televisivi e sui contenuti".

Un passaggio che, come detto, porterà la nostra emittente sul canale 11, ma che sarà (anzi è, visto che il passaggio è già in corso dal 9 maggio) progressivo. Come detto, i primi a sperimentare la nuova frequenza sono stati gli abitanti dei comuni dell'estremo ponente ligure e poi, giorno dopo giorno, ci si è spostati verso levante. Adesso si è arrivati alle porte di Genova. Ecco quindi i comuni dove, da qui al prossimo 25 maggio, sarà necessario effettuare la risintonizzazione della tv:

16 Maggio: Busalla, Campo Ligure, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Masone, Mele, Montoggio, Propata, Ronco Scrivia, Rossiglione, Savignone, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia.

17 Maggio: Albenga, Albissola Marina, Arenzano, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Camogli, Campomorone, Casarza Ligure, Celle Ligure, Ceranesi, Ceriale, Cogoleto, Cogorno, Garlenda, Genova, Laigueglia, Lavagna, Loano, Mignanego, Sant'Olcese, Savona, Serra Riccò, Sestri Levante, Spotorno, Vado Ligure, Varazze, Villanova D'albenga.

18 Maggio: Bargagli, Bogliasco, Davagna, Genova, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Sori.

19 Maggio: Avegno, Bargagli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Fascia Favale di Malvaro, Fontanigorda, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Montebruno, Ne, Neirone, Orero, Propata, Recco, Rezzoaglio, Rondanina, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santo Stefano D'Aveto, Sestri Levante, Sori, Torriglia, Tribogna, Uscio.

20 Maggio: Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cogorno, Coreglia Ligure, Lavagna, Leivi, Portofino, Rapallo, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli.

23 Maggio: Bonassola, Borghetto di Vara, Borzonasca, Brugnato, Carro, Carrodano, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Deiva Marina, Framura, Levanto, Maissana, Mezzanego, Moneglia, Monterosso al Mare, Ne, Pignone, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Zignago.

24 Maggio: Bonassola, Casarza Ligure, Levanto, Moneglia, Monterosso Al Mare, Riomaggiore, Vernazza.

25 Maggio: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Luni, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure, Zignago.