Nuova Tc Revolution, Villa Serena incontra gli specialisti

GENOVA - Si è tenuto a Villa Serena di Genova il primo incontro del ciclo “Villa Serena incontra gli specialisti” per una presentazione dedicata all’utilizzo della TC Revolution 512 Slice in uso presso la struttura. Paolo Marraccini, specialista in cardiologia e radiodiagnostica, ha illustrato agli ospiti colleghi cardiologi e radiologi, le opportunità diagnostiche più recenti e i vantaggi per i pazienti della nuova TC e, in particolare, per le patologie cardiache con attenzione a quelle coronariche.

La TC Revolution in dotazione presso Villa Serena si caratterizza per: la riduzione della dose radiante dal mezzo di contrasto, la rapidità nell’esecuzione dell’esame, l’altissima qualità dell’immagine e, non ultimo, il comfort per il paziente grazie al tunnel di 70 cm, concepito per mettere a proprio agio persone con diverse condizioni fisiche.

La TC Revolution permette di eseguire esami cardiologici in cui, l’intero volume del cuore, può essere scansionato nel tempo di un singolo battito cardiaco. La macchina permette inoltre di studiare, con le stesse caratteristiche prestazionali, encefalo, polmone, fegato, pancreas, reni, utero, vasi arteriosi e venosi, ossa, muscoli e articolazioni.

Ad accogliere gli ospiti il Direttore Operativo di Villa Serena, Laura Zaratin che ha introdotto la presentazione mettendo in evidenza l’attenzione di GVM Care&Research verso la riqualificazione della struttura che, ricordiamo, è stata la prima clinica a Genova fondata oltre un secolo fa.

Oggi Villa Serena conta: 70 addetti diretti e indiretti, 60 posti letto e 5 posti letto di terapia intensiva, 4 sale operatorie, una sala di endoscopica e 15 ambulatori. La struttura ha realizzato nel 2024 oltre 2.000 interventi chirurgici e 13.000 visite specialistiche.

