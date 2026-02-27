Nuova concessione per la manovra ferroviaria negli scali di Savona e Vado Ligure

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale rende noto che è stata pubblicata in data odierna la nuova procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria presso gli scali portuali di Savona e Vado Ligure.

L’importo posto a base di gara è pari a 14.831.323,20 euro, per una durata della concessione di 60 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Considerando anche l’eventuale rinnovo, il valore complessivo stimato dell’affidamento raggiunge 22.582.321,60 euro.

Le prospettive di crescita dei traffici ferroviari nei due scali sono legate al piano di potenziamento infrastrutturale e tecnologico attualmente in corso sul sistema ferroviario portuale e sulle connessioni con la rete nazionale. Tali interventi permetteranno di aumentare in modo significativo la capacità logistica e l’offerta di servizi intermodali. In questo contesto, gli operatori stanno orientando le proprie strategie verso un maggiore ricorso al trasporto ferroviario, ritenuto una soluzione più efficiente e sostenibile, favorendo il trasferimento delle merci dalla gomma al ferro e contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale sul territorio.

Le imprese interessate potranno presentare la propria offerta entro le ore 12.00 di giovedì 2 aprile 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata. Il bando e tutta la documentazione di gara — inclusi disciplinare, capitolato speciale e schema di contratto — sono disponibili sia nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale sia sulla piattaforma digitale.

L’Autorità ribadisce il proprio impegno a garantire la massima trasparenza nelle procedure e a individuare le soluzioni economicamente più vantaggiose, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema portuale e adeguarlo alle dinamiche del mercato. La pubblicazione della gara rappresenta dunque un’opportunità per operatori qualificati interessati a operare in uno dei principali poli logistici del Mediterraneo.

Si ricorda infine che ogni aggiornamento relativo alla procedura sarà comunicato tramite la piattaforma telematica e il sito istituzionale; i concorrenti sono pertanto invitati a consultare con regolarità tali canali per restare informati su eventuali chiarimenti, modifiche o ulteriori sviluppi.

