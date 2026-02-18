Proroga al 15 settembre 2026 per l’obbligo digitale del formulario rifiuti: FIAP sostiene un’implementazione graduale e sostenibile

Il Parlamento, nell’ambito della conversione del decreto Milleproroghe, ha approvato un emendamento che sposta al 15 settembre 2026 l’obbligo di gestione digitale del formulario di identificazione dei rifiuti (xFIR), accogliendo una richiesta di FIAP per un’applicazione più sostenibile e graduale del sistema RENTRI.

La misura prevede una fase transitoria a doppio binario: il formulario cartaceo resta valido, mentre la digitalizzazione può proseguire nelle filiere già pronte. Questo approccio consente alle imprese di adeguarsi progressivamente, riducendo criticità operative, in particolare nei casi di filiere miste.

“Non fermiamo la digitalizzazione – spiega Alessandro Peron, Segretario Generale FIAP – ma evitiamo che parta in modo disordinato. Innovare significa semplificare e rendere le regole applicabili nella pratica, non creare incertezze.”

FIAP precisa che la proroga non è un passo indietro, ma una fase di accompagnamento per garantire uniformità e continuità lungo tutta la filiera dei rifiuti. L’invito alle imprese già pronte è di continuare a operare in digitale, così da essere pienamente operative al momento dell’entrata in vigore definitiva.

La Federazione ringrazia il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Viceministra Vannia Gava e il Parlamento per aver accolto una proposta basata su esigenze operative concrete. La proroga entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Milleproroghe.

FIAP continuerà a fornire indicazioni tecniche e aggiornamenti operativi, supportando le imprese verso una digitalizzazione efficace, sostenibile e condivisa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.