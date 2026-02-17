Dammam accoglie MEDLOG 1, parco logistico all’avanguardia per l’espansione della logistica saudita

Il 16 febbraio, MEDLOG ha ufficialmente aperto MEDLOG 1, un parco logistico integrato di ultima generazione situato nel porto King Abdulaziz di Dammam. Questa apertura rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo dell’Arabia Saudita di trasformarsi in un hub logistico globale, in linea con la Vision 2030 del Regno.

Con oltre 100.000 metri quadrati di superficie e una capacità di movimentazione annua superiore a 300.000 TEU, la nuova struttura amplia notevolmente le capacità operative di MEDLOG nel Paese, facilitando l’accesso e il servizio a clienti sia locali che internazionali.

MEDLOG 1 conferma l’impegno di MSC nel rafforzare l’infrastruttura multimodale del trasporto in Arabia Saudita. Il parco logistico è progettato per gestire container, merci varie e rinfuse, offrendo una gamma completa di servizi avanzati, tra cui stoccaggio e movimentazione di container, pulizia e riparazioni ecocompatibili, trasporto navetta tra porto e struttura, gestione degli inventari e supporto specializzato per cisterne frigorifere e ISO/flexi, con servizi di ispezione e riparazione, anche per uso alimentare.

L’impianto sfrutta tecnologie innovative, come i trasporti su camion con GPS, contribuendo a incrementare la sicurezza e la sostenibilità ambientale dell’area portuale attraverso l’adozione di soluzioni energetiche alternative.

Situato in posizione strategica vicino alla città industriale di Jubail e ai principali centri urbani della regione orientale, MEDLOG 1 integra le reti stradali, ferroviarie e portuali, consentendo un flusso efficiente delle merci tra le diverse aree del Paese. Servizi a valore aggiunto come cross-docking, imballaggio, etichettatura e uffici dedicati alla logistica completano l’offerta, migliorando ulteriormente l’efficienza della supply chain e l’accesso al mercato.

L’apertura di MEDLOG 1 rappresenta un ulteriore passo negli investimenti infrastrutturali di MEDLOG in Arabia Saudita. In linea con la Vision 2030, MSC e MEDLOG puntano a potenziare le capacità logistiche nazionali, garantendo operazioni continue e sostenibili e sostenendo la crescita economica locale.

