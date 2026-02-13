Damietta, apre il nuovo terminal DACT: prima nave in arrivo e focus su efficienza e sostenibilità
di Redazione
Sabato 14 febbraio la nave “Essen Express” di Hapag-Lloyd, con 13.117 TEU di capacità, farà il suo primo scalo al Damietta Alliance Container Terminal (DACT), segnando l’avvio ufficiale delle operazioni nel nuovo hub
Sabato 14 febbraio la nave “Essen Express” di Hapag-Lloyd, con 13.117 TEU di capacità, farà il suo primo scalo al Damietta Alliance Container Terminal (DACT), segnando l’avvio ufficiale delle operazioni nel nuovo hub.
“L’apertura del terminal di Damietta è un passo fondamentale per la crescita di Contship – ha commentato Matthieu Gasselin, CEO del gruppo –. Questo nuovo hub rafforza la nostra presenza nel Mediterraneo e nel Nord Africa, una zona strategica per gli scambi internazionali. Guardiamo già avanti: vogliamo sviluppare l’intermodalità nell’area di Damietta e del Grande Cairo, creando infrastrutture che integrino il terminal con un sistema logistico più ampio e sostenibile”.
Il terminal è stato progettato principalmente per operazioni di transhipment, con una capacità annua di movimentazione fino a 3,3 milioni di TEU. Circa l’80% del traffico sarà dedicato al transhipment, mentre il 20% sarà destinato a import/export per servire sia il mercato egiziano, compresi Damietta e il Grande Cairo, sia mercati regionali come il Levante e il Mar Nero.
Con un’estensione di 93 ettari, il terminal “Tahya Misr 1” dispone di 1.670 metri di banchina e un fondale di 18 metri. Le infrastrutture comprendono 12 gru Ship-to-Shore con braccio fino a 25 file di container, 40 gru ibride Rubber-Tyred Gantry e sei binari ferroviari operativi già nella prima fase, oltre a attrezzature per carichi speciali Out-of-Gauge.
Damietta Alliance Container Terminals S.A.E. è una joint venture creata per sviluppare e gestire il terminal. Gli azionisti principali sono Hapag-Lloyd Damietta GmbH (39%), EUROGATE Damietta GmbH (29,5%) e Contship Damietta S.p.A. (29,5%), insieme a Ship & C.R.E.W. Egypt S.A.E. e Middle East Logistics & Consultants Group. La prima fase del progetto ha richiesto un investimento di oltre 600 milioni di dollari.
DACT punta anche sulla sostenibilità e sulla sicurezza sul lavoro. L’utilizzo di attrezzature elettriche e ibride riduce le emissioni e rende le operazioni più efficienti, mentre il terminal mantiene un dialogo costante con le comunità locali e gli stakeholder di Damietta.
