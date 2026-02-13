Damietta, apre il nuovo terminal DACT: prima nave in arrivo e focus su efficienza e sostenibilità

Sabato 14 febbraio la nave “Essen Express” di Hapag-Lloyd, con 13.117 TEU di capacità, farà il suo primo scalo al Damietta Alliance Container Terminal (DACT), segnando l’avvio ufficiale delle operazioni nel nuovo hub.

“L’apertura del terminal di Damietta è un passo fondamentale per la crescita di Contship – ha commentato Matthieu Gasselin, CEO del gruppo –. Questo nuovo hub rafforza la nostra presenza nel Mediterraneo e nel Nord Africa, una zona strategica per gli scambi internazionali. Guardiamo già avanti: vogliamo sviluppare l’intermodalità nell’area di Damietta e del Grande Cairo, creando infrastrutture che integrino il terminal con un sistema logistico più ampio e sostenibile”.

Il terminal è stato progettato principalmente per operazioni di transhipment, con una capacità annua di movimentazione fino a 3,3 milioni di TEU. Circa l’80% del traffico sarà dedicato al transhipment, mentre il 20% sarà destinato a import/export per servire sia il mercato egiziano, compresi Damietta e il Grande Cairo, sia mercati regionali come il Levante e il Mar Nero.

Con un’estensione di 93 ettari, il terminal “Tahya Misr 1” dispone di 1.670 metri di banchina e un fondale di 18 metri. Le infrastrutture comprendono 12 gru Ship-to-Shore con braccio fino a 25 file di container, 40 gru ibride Rubber-Tyred Gantry e sei binari ferroviari operativi già nella prima fase, oltre a attrezzature per carichi speciali Out-of-Gauge.

Damietta Alliance Container Terminals S.A.E. è una joint venture creata per sviluppare e gestire il terminal. Gli azionisti principali sono Hapag-Lloyd Damietta GmbH (39%), EUROGATE Damietta GmbH (29,5%) e Contship Damietta S.p.A. (29,5%), insieme a Ship & C.R.E.W. Egypt S.A.E. e Middle East Logistics & Consultants Group. La prima fase del progetto ha richiesto un investimento di oltre 600 milioni di dollari.

DACT punta anche sulla sostenibilità e sulla sicurezza sul lavoro. L’utilizzo di attrezzature elettriche e ibride riduce le emissioni e rende le operazioni più efficienti, mentre il terminal mantiene un dialogo costante con le comunità locali e gli stakeholder di Damietta.

