Assologistica guarda al futuro: Guidi punta a un’Italia hub euromediterraneo della logistica

Si è tenuto venerdì 13 febbraio, nella sede milanese di Assologistica, il primo Consiglio Generale dell’associazione dopo l’elezione di Paolo Guidi alla presidenza. Alla riunione, a cui hanno partecipato anche Probiviri, Revisori Contabili e membri del Consiglio Generale, è stato definito l’avvio operativo del nuovo mandato e individuate le priorità strategiche.

Nel suo intervento, il Presidente Guidi ha illustrato un programma basato su tre direttrici principali:

Filiera – Superare la frammentazione dei diversi segmenti della logistica, dai porti agli interporti, dall’autotrasporto alla contract logistics e all’e-commerce, per costruire una rappresentanza unitaria e più efficace del comparto, capace di dialogare con le istituzioni su infrastrutture, semplificazione normativa e sviluppo dell’intermodalità.

Produttività – Migliorare l’efficienza dei processi, la digitalizzazione e l’innovazione organizzativa, con particolare attenzione alla formazione e all’evoluzione delle competenze, per ridurre i colli di bottiglia logistici e rendere più affidabili i flussi delle merci.

Italia hub euromediterraneo – Valorizzare la posizione strategica del Paese tra Europa e Mediterraneo, coordinando infrastrutture portuali, retroportuali e corridoi logistici, e promuovendo politiche in grado di attrarre traffici e investimenti.

Alla seduta hanno partecipato anche i Vicepresidenti e i delegati tematici e territoriali, tra cui rappresentanti di ferrovie, terminal portuali, interporti, snodi intermodali, contract logistics, trasporto stradale e e-commerce, nonché esperti in relazioni industriali, comunicazione, marketing e rapporti accademici.

Con questa prima riunione, Assologistica inaugura una nuova fase, rafforzando il proprio ruolo di interlocutore qualificato per il settore logistico e le istituzioni, in un momento strategico per lo sviluppo e la competitività del sistema logistico italiano.

