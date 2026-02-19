Circle Group completa l’automazione del varco al terminal Grendi di Marina di Carrara

CIRCLE Group, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha completato con successo una nuova fase del progetto GOS (Gate Operating System) per l’automazione del varco del terminal di Grendi Trasporti Marittimi a Marina di Carrara. L’intervento è stato realizzato tramite eXyond e Aitek.

La soluzione, basata sulla piattaforma Sesamo Gate integrata con Exyond GOS, consente la gestione automatizzata degli accessi al terminal, migliorando efficienza, sicurezza e tracciabilità. Grazie a telecamere e sensori intelligenti, il sistema riconosce automaticamente targhe, codici container e badge degli autisti, registrando i transiti in tempo reale e permettendo il controllo centralizzato delle operazioni.

Il collaudo tecnico, effettuato a novembre 2025, ha confermato l’affidabilità del sistema e la piena integrazione con i software dell’operatore portuale. La tecnologia adottata rientra inoltre tra le soluzioni previste dal Piano Transizione 4.0/5.0, favorendo interconnessione e digitalizzazione dei processi logistici.

Con questo progetto, Circle Group rafforza il proprio ruolo di partner tecnologico per l’innovazione dei porti italiani, contribuendo a rendere la supply chain più efficiente e sostenibile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.