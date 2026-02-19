Logistica

Circle Group completa l’automazione del varco al terminal Grendi di Marina di Carrara

di Redazione

56 sec
Circle Group completa l’automazione del varco al terminal Grendi di Marina di Carrara
ANDI

CIRCLE Group, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha completato con successo una nuova fase del progetto GOS (Gate Operating System) per l’automazione del varco del terminal di Grendi Trasporti Marittimi a Marina di Carrara. L’intervento è stato realizzato tramite eXyond e Aitek.

La soluzione, basata sulla piattaforma Sesamo Gate integrata con Exyond GOS, consente la gestione automatizzata degli accessi al terminal, migliorando efficienza, sicurezza e tracciabilità. Grazie a telecamere e sensori intelligenti, il sistema riconosce automaticamente targhe, codici container e badge degli autisti, registrando i transiti in tempo reale e permettendo il controllo centralizzato delle operazioni.

Il collaudo tecnico, effettuato a novembre 2025, ha confermato l’affidabilità del sistema e la piena integrazione con i software dell’operatore portuale. La tecnologia adottata rientra inoltre tra le soluzioni previste dal Piano Transizione 4.0/5.0, favorendo interconnessione e digitalizzazione dei processi logistici.

Con questo progetto, Circle Group rafforza il proprio ruolo di partner tecnologico per l’innovazione dei porti italiani, contribuendo a rendere la supply chain più efficiente e sostenibile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: