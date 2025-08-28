Nuora del presidente dello Zimbabwe festeggia a Portofino tra lusso e champagne

Mentre lo Zimbabwe affronta una crisi economica senza precedenti, con un tasso di disoccupazione vicino al 90%, le immagini della nuora del presidente Emmerson Mnangagwa in vacanza in Italia accendono le polemiche. Pokello Nare ha celebrato il suo quarantesimo compleanno tra lusso, champagne e boutique esclusive, suscitando indignazione sui media africani.

Viaggio – La festa è stata raccontata passo dopo passo su Instagram, dove la donna, moglie di Emmerson Mnangagwa Junior, ha pubblicato video e foto con l’hashtag “Portofino Invasion”. Il gruppo di amiche è stato immortalato in prima classe su un volo Emirates, tra calici di champagne e abiti Louis Vuitton, per poi approdare sulla Riviera ligure.

Sfarzo – A Portofino il programma ha incluso pranzi a base di ostriche nei locali più esclusivi, come il Dior Bagni Fiore e il Vesta di Paraggi. Successivamente la comitiva si è spostata sul Lago di Como, all’Hotel Villa Cipressi, continuando a documentare la vacanza all’insegna del lusso.

Contrasto – La sfarzosa celebrazione stride con la situazione interna dello Zimbabwe, segnato da un’economia in collasso, de-industrializzazione e fuga di capitali. Il Congresso dei Sindacati denuncia che “la disoccupazione tocca il 90%” mentre aumentano chiusure di aziende, banche e supermercati.

Accuse – Tendai Biti, ex ministro delle Finanze e figura di spicco dell’opposizione, ha parlato apertamente di malaffare: “Credo che stiamo perdendo circa 5 miliardi di dollari all’anno a causa del contrabbando. L’economia produce molte materie prime, ma questo non porta benefici né al Paese né alla popolazione”.

Futuro – Intanto, la popolazione continua a lasciare lo Zimbabwe cercando opportunità in Sudafrica, mentre la classe dirigente è accusata di tollerare corruzione e contrabbando per interesse personale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Galleria