Salute

Novembre Azzurro, al via la campagna di prevenzione delle patologie maschili

di Redazione

In evidenza l'mportanza della diagnosi precoce e dei controlli regolari per tutelare la salute maschile e migliorare la qualità della vita

Piave Motori - Usato

Prosegue anche a Genova “Novembre Azzurro”, la campagna dedicata alla prevenzione delle patologie urologiche maschili. In studio a Telenord è intervenuto Carlo Ambruosi, direttore dell’Urologia dell’ASL 3, che ha ricordato l’importanza della diagnosi precoce e dei controlli regolari per tutelare la salute maschile e migliorare la qualità della vita.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: