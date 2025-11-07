Novembre Azzurro, al via la campagna di prevenzione delle patologie maschili

Prosegue anche a Genova “Novembre Azzurro”, la campagna dedicata alla prevenzione delle patologie urologiche maschili. In studio a Telenord è intervenuto Carlo Ambruosi, direttore dell’Urologia dell’ASL 3, che ha ricordato l’importanza della diagnosi precoce e dei controlli regolari per tutelare la salute maschile e migliorare la qualità della vita.

