Nova Marine Carriers rafforza la presenza ad Amsterdam: acquisito il terminal Waterland

Nova Marine Carriers consolida la propria strategia di espansione nella logistica portuale europea con l’acquisizione del Waterland Terminal nel porto di Amsterdam, struttura unica nel suo genere in Europa perché dotata di banchine completamente coperte, capaci di garantire operazioni di carico e scarico 24 ore su 24, indipendentemente dalle condizioni meteo.

La società, con sede in Svizzera e controllata dalle famiglie Romeo e Gozzi, ha annunciato l’operazione in joint venture con la compagnia di navigazione tedesca Aug. Bolten, di cui Nova Marine è già azionista, e con il gruppo spagnolo Ership. L’acquisizione è stata effettuata tramite la controllata olandese Maja Stuwadoors Groep B.V., che ha raggiunto un accordo con VCK Holding per l’acquisto dell’intero controllo azionario di VCK Port Logistics, oltre ad altre infrastrutture di logistica portuale riconducibili alle società Verenigd Cargadoorskantoor e Waterland Terminal.

L’operazione segna un ulteriore passo nel percorso di integrazione verticale del gruppo. «Prosegue il percorso di integrazione tra le nostre attività di trasporto marittimo e la logistica portuale – ha spiegato l’amministratore delegato Vincenzo Romeo – con l’obiettivo di estendere il controllo sull’intera filiera e di puntare su investimenti strategici, caratterizzati da elevati standard tecnologici e operativi».

Per Nova Marine Carriers si tratta del secondo terminal nel porto di Amsterdam. Già nel febbraio 2025, infatti, la società aveva acquisito, sempre in joint venture con Bolten ed Ership, l’intero pacchetto azionario della Maja Stuwadoors Groep B.V., ottenendo così il controllo del terminal bulk di Vlothaven. Con l’ultima operazione, entrambi i terminal verranno ora integrati sotto la holding Maja Stuwadoors Groep B.V., rafforzando ulteriormente la presenza del gruppo in uno dei principali hub portuali d’Europa.