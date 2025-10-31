Nomine sanità, Nicolò: "Non abbiamo bloccato nulla. Modello innovativo sulla formazione"

GENOVA - "Non abbiamo bloccato nulla, le assunzioni dei nuovi medici continuano a esserci, ma anche quelle dei primari. Tant'è vero che l'altro ieri abbiamo nominato due nuovi primari a Spezia per radiodiagnostica interventistica e radiologia e domani sarà il turno della chirurgia toracica dipartimentale e dell'anestesia a Savona, per cui volevo rassicurare e ridimensionare il problema". L'assessore regionale alla Sanita, Massimo Nicolò, ridimensiona la situazione relativa al blocco delle nomine.

"Certamente ci dovrà essere una comunicazione da parte delle direzioni nei confronti della Regione in merito alle iniziative che vogliono portare avanti, ma detto questo via libera, nessun problema".

Al via anche i percorsi formativi sull’Amministrazione condivisa, la coprogrammazione e la coprogettazione: Regione Liguria-Ufficio Terzo settore e Forum Terzo Settore Liguria, in collaborazione con la Confederazione regionale dei centri di servizio per il volontariato (CSVnet Liguria), promuovono un nuovo percorso di formazione dedicato ai principi e agli strumenti dell’amministrazione condivisa, con particolare attenzione alle pratiche di coprogrammazione e coprogettazione tra Enti pubblici e Terzo Settore.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la cultura della collaborazione tra istituzioni e realtà del Terzo Settore, fornendo conoscenze e competenze operative utili a rendere concreti, nei territori liguri, i modelli previsti dal Codice del Terzo Settore.

Il programma prevede due percorsi formativi: un Percorso di base, rivolto a volontari, operatori del Terzo settore, amministratori locali e cittadini attivi che svolgono o intendono svolgere attività connesse ai processi di amministrazione condivisa. L’obiettivo è offrire un quadro chiaro e accessibile delle opportunità e delle modalità di collaborazione tra enti pubblici e soggetti del Terzo Settore. Inoltre, è previsto un Percorso di secondo livello, rivolto a dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione e delle organizzazioni del Terzo Settore.

“L’amministrazione condivisa è una delle sfide più significative per il futuro del welfare – sottolinea l’assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali e Terzo Settore Massimo Nicolò –. Si tratta di una delle prime esperienze di questo tipo a livello nazionale, che si pone tra gli obiettivi quello di favorire un linguaggio e una visione comune, capace di tradursi in pratiche condivise, efficaci e sostenibili sui territori. Questo percorso formativo nasce con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e Terzo Settore, creando competenze comuni e favorendo un linguaggio condiviso che permetta di costruire progetti partecipati e sostenibili. Regione Liguria crede profondamente in una logica di collaborazione e corresponsabilità, capace di valorizzare le energie delle comunità locali e di generare risposte innovative ai bisogni sociali. Formare insieme, amministratori pubblici, volontari e operatori, significa gettare le basi per un modello di welfare sempre più vicino ai territori e alle persone”.

“Questo percorso – sottolinea Andrea Rivano, Portavoce del Forum Terzo Settore Liguria – rappresenta un passo importante per consolidare la collaborazione tra pubblico e Terzo Settore, promuovendo una cultura dell’amministrazione condivisa fondata sulla fiducia reciproca, sulla corresponsabilità e sulla costruzione di risposte comuni ai bisogni delle comunità. Anche in questa occasione, in Regione Liguria sperimenteremo una delle prime esperienze di questo tipo a livello nazionale, attraverso percorsi di formazione condivisi che consentiranno di definire con maggiore chiarezza ruoli, compiti e funzioni di ciascun attore dei processi. Un modo concreto per creare sinergie e rafforzare le azioni sui territori.”

Le attività formative prenderanno avvio nelle prossime settimane e si svolgeranno sia in modalità online sia in presenza, anche attraverso laboratori e comunità di pratica. Il calendario completo e le modalità di iscrizione saranno disponibili sui siti di Regione Liguria, Forum Terzo Settore Liguria e CSVnet Liguria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.