Nodo di San Benigno a Genova, cartello stradale errato crea ingorghi e disagi: corretto dopo 5 giorni dall'apertura

Nuova viabilità, ma anche nuovi disagi, per fortuna risolti senza troppi ritardi. Breve storia del nodo di San Benigno, di un'opera che ha lo scopo di snellire il traffico nel ponente cittadino ma che nei primi giorni ha trovato alcuni ostacoli.

Se da una parte la nuova viabilità urbana del ponente genovese è stata semplificata con l'aggiunta delle tre nuove rampe del nodo di San Benigno, che aiutano a fluidificare il traffico, dall'altra non sono mancati i problemi legati alla segnaletica stradale.

Qualche disagio per cittadini e professionisti dei trasporti che lamentano una non totale chiarezza sulla segnaletica stradale.

Provenendo da Lungomare Canepa, ad esempio, e trovandosi di fronte al bivio che porta a sinistra all'elicoidale e a destra in via Milano, non si puo' non notare il cartello in cui viene segnalato che salendo la rampa è possibile accedere al varco portuale di San Benigno, cosa in realtà non più possibile con l'attivazione della nuova viabilità. Infatti da sabato sera una volta presa l'elicoidale provenendo da ponente si puo' scegliere se andare a sinistra verso il casello autostradale di Genova Ovest, oppure svoltare a destra per la Sopraelevata Aldo Moro. Per il porto è necessario percorrere via Milano.

La segnaletica è stata corretta solo nel primo pomeriggio di giovedì 18 gennaio, verso le ore 14, mentre la nuova viabilità era stato attivata già nella notte dello scorso sabato. Una svista che ha provocato grosso modo alcuni ingorghi in Lungomare Canepa poiché i tir e i camion che erroneamente prendevano la salita verso la Sopraelevata - cosa non concessa ai mezzi pesanti - erano costretti a retrocedere a marcia indietro fino al bivio all'altezza del distributore di carburante, e poi andare verso via Milano.

Con la correzione avvenuta giovedì pomeriggio, la speranza è di non dover riavere a che fare con i disagi verificatisi in questi giorni