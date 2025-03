Nizza: trovato senza vita Jack Vettriano, il pittore che dipinse la solitudine

Il pittore scozzese Jack Vettriano, 73 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Nizza, sulla Costa Azzurra, come riferito dal suo agente. Nato con il nome di Jack Hoggan il 17 novembre 1951 a Methil, Vettriano è diventato celebre per il suo dipinto del 1992, The Singing Butler, che ritrae una coppia elegante che danza su una spiaggia battuta dal vento, accompagnata dal maggiordomo e dalla cameriera. Quest'opera, venduta all'asta nel 2004 per 744.800 sterline, è uno dei suoi lavori più iconici. Il suo stile unico, che richiama quello di Edward Hopper, ha reso i suoi quadri celebri, tanto da comparire su numerose copertine di libri e ispirare una generazione di artisti.



Vocazione - "La morte di Jack Vettriano segna la fine di un capitolo nell'arte contemporanea scozzese. Le sue opere senza tempo continueranno a essere fonte di ispirazione per le future generazioni", ha dichiarato il suo portavoce. Vettriano (foto dal profilo ufficiale Facebook dell'artista), autodidatta, prese il suo nome d'arte dalla madre, figlia di un emigrante frusinate che si trasferì in Scozia per lavorare come minatore. Abbandonò la scuola a 16 anni per intraprendere la carriera di ingegnere minerario, ma fu un set di acquerelli ricevuto per il suo 21° compleanno a cambiare il corso della sua vita. Da quel momento iniziò a dedicarsi con passione alla pittura, imparando da solo.



Ispirazione - Si ispirò ai dipinti esposti presso le Kirkcaldy Galleries, osservando con attenzione le opere di artisti come Samuel Peploe e William McTaggart. La sua carriera decollò nel 1998, quando presentò due suoi lavori alla mostra annuale della Royal Scottish Academy, entrambi venduti nel giro di poche ore, segnando l'inizio della sua carriera da artista a tempo pieno. Nonostante le critiche, le sue opere hanno riscosso un grande successo internazionale, con esposizioni in città come Edimburgo, Londra, Hong Kong, Johannesburg e New York.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.