Neve in Liguria, in Valle Scrivia situazione sotto controllo

di Edoardo Cozza

Nessun disagio per la viabilità: spargisale e spazzaneve operativi dalle prime ore del mattino, traffico poco movimentato data la festività

Fiocchi di neve in Liguria, ma la situazione è rimasta sotto controllo: nevicate intense, ma non abbondanti, si sono registrate in Valle Scrivia, dove non si sono registrati problemi di viabilità. Tra Busalla e Isola del Cantone, passando per Ronco Scrivia, i mezzi spargisale e spazzaneve sono stati operativi fin dalle primissime ore del mattino: arterie principali spesso ripulite dalla coltre bianca e pericolo di ghiaccio abbattutto grazie all'opera di prevenzione di Comuni, Anas e altri enti.

A Isola del Cantone, il sindaco Natale Gatto sottolinea: "Ci siamo messi subito in moto per spargere il sale già da ieri, ma per noi questa è una 'spolverata', noi siamo abituati anche a un metro di neve quindi non siamo preoccupati per oggi. Ci ha agevolato il fatto che anche in autostrada sia tutto a posto, altrimenti avremmo avuto il flusso di mezzi pesanti sulle strade che attraversano il Comune e questo ci avrebbe messo più in difficoltà".

Anche il fatto che oggi sia stato un giorno festivo ha contribuito a non appesantire il traffico: "Ci sarebbero state le scuole aperte, anche gli uffici: oggi non ero preoccupato, speriamo di non avere problemi anche in futuro, anche perché la neve 'costa', perché i fondi vengono spesi per mezzi spargisale e spazzaneve"

A Busalla parola al comandante della polizia locale Gesualdo La Porta: "Non abbiamo riscontrato criticità, abbiamo disposto un servizio straordinario per la viabilità, ma senza che ci siano stati problemi anche grazie all'utilizzo dei mezzi spargisale".