Nel cuore dello sport, dalla prevenzione all'emergenza: parla il cardiologo
di Maurizio Michieli
"Nel cuore dello sport, dalla prevenzione all'emergenza": è il titolo del convegno che si svolgerà al Mercure di Genova San Bagio il prossimo 29 novembre.
Ne abbiamo parlato, nel corso del LIVE in onda su Telenord, con Cristiano Novelli, cardiologo, dirigente medico Asl 3, specializzato in medicina dello sport.
Ecco il suo intervento.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Gaslini: le gemelline siamesi operate con successo il 6 giugno tornano a casa in Burkina Faso
21/11/2025
di Stefano Rissetto
Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il ruolo degli psicologi
20/11/2025
di Maurizio Michieli
Bucci e Nicolò dopo l'incontro con i medici: "Più investimenti e spese in ambito sanitario"
19/11/2025
di Carlotta Nicoletti