Salute

Nel cuore dello sport, dalla prevenzione all'emergenza: parla il cardiologo

di Maurizio Michieli

"Nel cuore dello sport, dalla prevenzione all'emergenza": è il titolo del convegno che si svolgerà al Mercure di Genova San Bagio il prossimo 29 novembre.

Ne abbiamo parlato, nel corso del LIVE in onda su Telenord, con Cristiano Novelli, cardiologo, dirigente medico Asl 3, specializzato in medicina dello sport.

Ecco il suo intervento.


