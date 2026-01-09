Cultura

Ne, il paese dei Garibaldi celebra gli antenati dell'Eroe dei Due Mondi

di Stefano Rissetto

48 sec

Giuseppe nacque a Nizza ma la sua famiglia era originaria del Comune diffuso della val Graveglia

Ne, il paese dei Garibaldi celebra gli antenati dell'Eroe dei Due Mondi
Venerdì 9 gennaio ricorre l’anniversario della nascita a Conscenti, frazione capoluogo del comune di Ne, di Angelo Garibaldi, nonno di Giuseppe Garibaldi che nacque a Nizza da famiglia originaria di Ne. Per l’occasione, è stata inaugurata una mostra tematica allestita al secondo piano del Palazzo comunale, dedicata alla figura di Angelo Garibaldi e alle radici familiari dell’Eroe dei Due Mondi.

Dopo l’inaugurazione, nella sala del Consiglio comunale si è tenuto un dibattito dal titolo “Garibaldi giovinetto”, pensato per approfondire gli anni della formazione del giovane Giuseppe Garibaldi e il contesto storico e familiare in cui è cresciuto. All'iniziativa sono state invitate alcune classi delle scuole e alcuni componenti della famiglia Garibaldi. La mostra, tuttavia, resterà aperta al pubblico nei prossimi mesi e potrà essere visitata liberamente negli orari di apertura degli uffici comunali.

Sarà inoltre possibile prenotare visite guidate rivolgendosi all’Ufficio Cultura al numero 0185 337090, offrendo così a cittadini e visitatori un’occasione in più per approfondire una pagina significativa della storia risorgimentale.

