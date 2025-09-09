Nave Italia-Asl5: nuovo viaggio di solidarietà per 15 ragazzi sulla tratta Savona-La Spezia

Prosegue la Campagna 2025 della Fondazione Tender To Nave Italia ETS e lo fa con una nuova e significativa tappa: dal 9 al 13 settembre quindici ragazzi tra i 10 e i 12 anni dell’ASL 5 Liguria saliranno a bordo di Nave Italia per partecipare al progetto “Sintonizziamoci: cavalcare le onde delle emozioni”, un’esperienza terapeutica che unisce psicoterapia, educazione emotiva e vita comunitaria in mare aperto.

I giovani protagonisti del progetto sono affetti da disturbi d’ansia, dell’umore e problematiche emotivo-comportamentali. L’obiettivo è offrire loro un contesto alternativo alla terapia tradizionale, sfruttando il potere trasformativo del mare e della navigazione a vela come strumenti di cura, consapevolezza e rinascita. “Affrontare l’ansia a bordo significa imparare a trasformare la paura in energia costruttiva – afferma Federico Santi, project manager della Fondazione. – Il mare è un elemento in continuo cambiamento, un grande maestro che insegna a convivere con l’imprevisto e affrontare le sfide”.

Il mare come spazio terapeutico - Durante la traversata da Savona a La Spezia, i ragazzi saranno accompagnati da un’équipe di professionisti della salute mentale e vivranno un’esperienza immersiva che coniuga psicoterapia, mindfulness e laboratori di educazione emotiva. Ogni giornata sarà scandita da momenti di riflessione personale, con la compilazione del diario di bordo, attività di gruppo, rielaborazioni visive e pratiche meditative ispirate al metodo di Jon Kabat-Zinn. La navigazione non è solo un viaggio fisico, ma una metafora di trasformazione: a bordo si lavora sulla gestione delle emozioni, sull’autocontrollo e sul sostegno reciproco. Grazie alla collaborazione con l’equipaggio della Marina Militare, l’ambiente comunitario diventa parte integrante del processo terapeutico. “La dimensione ecologica e comunitaria sarà al centro dell’esperienza – spiega la dottoressa Teresa Luongo, neuropsichiatra infantile dell’ASL 5 Liguria – con l’obiettivo di attivare processi di cambiamento profondi e duraturi”.

Il Metodo Nave Italia: oltre la terapia tradizionale - Fondazione Tender To Nave Italia ETS, attiva dal 2007, è un esempio unico nel panorama italiano ed europeo. Ogni anno coinvolge enti del terzo settore, scuole, ospedali e associazioni in progetti educativi e riabilitativi a bordo di un brigantino a vela. La missione è chiara: abbattere barriere e pregiudizi legati alla disabilità e al disagio sociale attraverso esperienze di inclusione reale, vissute fianco a fianco, senza ruoli privilegiati né differenze artificiali. Il metodo si fonda su un’esperienza intensa, emotivamente coinvolgente, vissuta in piena sicurezza e sotto la guida di personale qualificato. Una formula che ha portato, negli anni, a 371 progetti e quasi 8.000 partecipanti.

Una campagna nazionale e oltre - “Sintonizziamoci” rappresenta la quattordicesima tappa della Campagna 2025, che quest’anno prevede la partecipazione di 20 realtà del terzo settore da tutta Italia. Tra le tappe future: dal 16 al 20 settembre “Sailing Media Adventure” con ragazzi con DSA e BES, e dal 23 al 27 settembre il progetto dell’associazione Giovani Diabetici di Novara, con la navigazione fino a Genova di 14 ragazzi affetti da diabete di tipo 1.

