Nasce Scania Adriatica: servizi di assistenza e manutenzione in continua evoluzione. Nove officine e due nuove filiali in 10 province

Una rete di vendita e assistenza capillare e altamente qualificata è per Scania un punto di forza fondamentale per assicurare ai clienti soluzioni su misura e un elevato livello di qualità dei servizi. In particolare, allo scopo di offrire alla dorsale adriatica dei servizi di assistenza e manutenzione in continua evoluzione, nuove figure commerciali e nuove sedi assisteranno le Province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Teramo e parte della provincia dell'Aquila.

In questo territorio strategico, tale per il flusso logistico di grandi imprese che movimentano merci tra il Nord e il Sud Italia, il nuovo distretto di Scania Adriatica conterà sull’esperienza di Michele Marchetti (Direttore Generale, Scania Adriatica & Scania Commerciale) e del team di venditori composto da Dario Bettini, Stefano Succi, Giampiero Seghetta e Simone De Collibus. Inoltre, i clienti potranno affidarsi a Marco Francucci (Service Manager) per tutto il mondo Scania relativo ai servizi di assistenza e manutenzione.

L’espansione della rete di Scania in Italia continua quindi con Scania Adriatica che ad oggi ha già sede a Pollenza (Macerata) con uffici vendita, magazzino ricambi e l’officina Scandia Marche Service. In futuro, è prevista l’apertura di una seconda filiale a Cattolica (Rimini) per potenziare ulteriormente la presenza del Grifone.

“Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso in Scania Adriatica perché avrò l’opportunità di sfruttare tutte le abilità già acquisite durante lo sviluppo di Scania Commerciale e di rappresentare per la mia squadra un valore aggiunto ai fini della crescita del distretto”, dichiara Michele Marchetti (Direttore Generale, Scania Adriatica & Scania Commerciale).

Delle 16 concessionarie presenti sul territorio nazionale, Scania Adriatica si unisce al gruppo di distretti gestiti direttamente da Scania Italia che include Scania Commerciale, Scania Milano e Scania Piemonte.

“Siamo orgogliosi di procedere con l’ampliamento della rete per offrire un servizio che vada sempre più incontro alle esigenze dei nostri clienti ed esprima il massimo del suo potenziale. Far parte della rete Scania significa poter contare su un importante investimento in termini di formazione e di tecnologia, asset che riteniamo fondamentali in un’ottica di crescita e miglioramento continuo”, dichiara Andrea Carolli (Direttore Rete, Scania Italia).