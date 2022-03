Nasce Genova Domani, la nuova lista di Bucci per le elezioni. Tutte le mosse

di Matteo Angeli

Matteo Granero, esperto di marketing, sarà il nuovo campaign manager. Ruolo operativo anche per Gianni Vassallo

Marco Bucci avrà una nova lista civica che correrà per lui alle prossime amministrative. Si chiamerà "Genova Domani" e viaggerà insieme a Vice Genova e a quella di Toti.

La novità è emersa al margine del Consiglio Comunale quando il primo cittadino ha spiegato i nuovi scenari che si stanno delineando in vista delle elezioni.

"Dentro Genova Domani ci saranno anche tanti esponenti in ucita dal M5S e dal Pd che si identificano in posizioni moderate e riformiste" ha spiegato Bucci.

Nella lista persone che dell'area centrista come Azione e PiùEuropa e chissà magari Italia Viva che ancora non ha deciso con chi stare.

La campagna elettorale inizia a scaldare i motori e così ecco il nome di chi guiderà la parte comunicazione:Matteo Granero, esperto di marketing che già nel 2017 aveva seguito Bucci nelle elezioni. Ruolo operativo anche per Gianni Vassallo, ex dc e Pd, già asessore al Commercio durante la giunta Vincenzi.