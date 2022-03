Genova, Bucci: "Non ho alcuna intenzione di dimettermi da Commissario"

di Redazione

"L'avvocatura dello Stato la pensa come me, ed in ogni caso non lo farei per una questione di principio e di etica. Se qualcuno vuol vincere con i cavilli ha perso in partenza"

Martedì 08 Marzo 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn