Napoli-Sampdoria 1-0, la cronaca del match. Telenord in diretta

di Marco Innocenti

Prima il goal annullato per fuorigioco a Juan Jesus poi però il vantaggio dei partenopei arriva davvero con la volée chirurgica di Petagna

54': Napoli vicinissimo al raddoppio con Elmas che, d'esterno dalla sinistra, cerca e trova Mertens. Il belga però in scivolata non trova la porta: palla sul fondo per pochi centimetri

46': Si riparte con la Samp che manda in campo il neo acquisto Rincon al posto di Ekdal e Falcone al posto di Audero

SECONDO TEMPO:

45'+3: Di Bello dice che basta così: finisce qui il primo tempo

45': Ci saranno 3' di recupero. Chabot intanto prende il cartellino giallo

42': Volée di Petagna che supera Audero, proprio mentre tutto il Napoli si era fermato a protestare per un presunto fallo da rigore ai danni di Mertens da parte di Thorsby. Anche in questo caso serve l'ok del Var, che dopo pochi secondi arriva: goal confermato

39': Sinistro a girare sul primo palo di Politano. Fuori di un soffio

36': Juan Jesus era in fuorigioco. Il Var annulla tutto: si resta sullo 0-0

34': Da una punizione forse molto generosa, il Napoli lavora bene con Politano sulla destra, cross morbido e colpo di testa di Juan Jesus che incrocia bene e buca Audero

32': Punizione centrale di Ghoulam, Audero si rifugia anche stavolta in calcio d'angolo, alzando il pallone sulla traversa

29': Insigne non ce la fa: al suo posto entra Politano

26': Botta di Rrahmani che trova i guantoni di Audero: angolo per il Napoli

25': Problemi muscolari all'adduttore per Insigne che, su uno scatto sulla trequarti, si ferma. Dopo le cure dei sanitari, Insigne prova a tornare in campo

19': Cross di Insigne verso il secondo palo, colpo di testa e palla che si alza a a campanile, Audero esce ma viene contrastato irregolarmente da Petagna. Azione interrotta

13': Tiro di Gabbiadini dalla distanza, palla molto alta sopra la traversa

1': Si parte. Il primo pallone è per il Napoli

PRIMO TEMPO:

Sampdoria a caccia dei primi punti di questo nuovo anno ma al "Maradona", contro il Napoli, ci vorrà molto di più di quanto fatto vedere nella prima uscita del 2022 contro il Cagliari. D'Aversa lancia Dragusin e Ciervo dal primo minuto, con Gabbiadini a far coppia in attacco con Quagliarella. Nel Napoli, forfait dell'ultim'ora per Zielinski, risultato positivo al covid. Negativizzato e quindi regolarmente in panchina invece Luciano Spalletti.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Lobotka, Elmas, Mertens, Insigne, Petagna. All: Spalletti.

SAMPDORIA: Audero, Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello, Ciervo, Ekdal, Askildsen, Thorsby, Gabbiadini, Quagliarella. All: D’Aversa.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi (Ass. Scatragli e Margani - IV: Cosso - Var: Abisso - Avar: Tegoni).