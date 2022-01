Zielinski positivo al covid: non ci sarà contro la Sampdoria

di Marco Innocenti

Il giocatore è vaccinato, non accusa alcun sintomo ma si trova già in isolamento a casa sua

Il Napoli ha comunicato che Piotr Zielinski è risultato positivo al covid. Il giocatore sta bene, è già in isolamento e al momento non accusa alcun sintomo. Ovviamente non sarà disponibile per la sfida contro la Sampdoria, in programma nel pomeriggio di oggi.

"In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra - si legge nella nota diffusa dalla società partenopea - è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski. Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".