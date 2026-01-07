Museo Doria chiuso a lungo: riapertura solo tra 5-6 anni. Villa Croce, fine lavori entro il 2026

Per rivedere aperto il Museo di Storia Naturale Giacomo Doria serviranno ancora almeno cinque o sei anni. Chiuso nell’aprile 2025 per gravi carenze di sicurezza, l’edificio di via Brigata Liguria resta inaccessibile al pubblico, con l’eccezione di alcune attività didattiche.

Il museo non dispone delle autorizzazioni minime, a partire dagli impianti antincendio ed elettrici: interventi urgenti che richiederebbero circa quattro milioni di euro, risorse al momento non stanziate. Anche avviando subito i lavori, i tempi tecnici non sarebbero inferiori a due anni.

Da qui la scelta di trasformare la criticità in un progetto più ampio: un masterplan per una riapertura che coincida con un profondo rinnovamento del museo, delle collezioni e del rapporto con la città. L’obiettivo è intercettare finanziamenti nazionali e internazionali e restituire a Genova un’istituzione aggiornata e più fruibile, valorizzando un patrimonio scientifico tra i più importanti d’Europa.

La fase di progettazione dovrebbe avviarsi entro la prima metà del 2026, mentre la riapertura resta collocata in un orizzonte di medio-lungo periodo. Nel frattempo, il Comune guarda anche ad altri poli culturali: per Villa Croce, ad esempio, la fine dei lavori strutturali è prevista entro il 2026.

