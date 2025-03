Municipi, la candidata del centrodestra Giorgia Mannu si presenta: "Più sinergia e sviluppo per la bellezza della Valpolcevera"

È Giorgia Mannu la persona scelta dal centrodestra per provare a vincere dove non ha mai vinto, ovvero nel Municipio V Valpolcevera. È la prima candidata presidente di Municipio ad essere presentata: al point di via Certosa era anche presente 'l'ambo' della coalizione, il candidato sindaco Pietro Piciocchi e la sua vice Ilaria Cavo.

La storia di Mannu parte dal Pd, in quota Margherita "ma la linea la dettavano i Ds e i moderati venivano stretti sempre più in un angolo: una parte è andata con Renzi e un'altra è rimasta stringendo i denti - ha raccontato -. La storia del Pd non mi appartiene più. Ho fondato i comitati del sì (Terzo Valico, ndr), non posso ritrovarmi in un’alleanza che comprende i partiti dei no e dei nì. Questa valle si deve risvegliare e avere coraggio". Mannu poche settimane fa è entrata ufficialmente in Vince Genova, lista che sostiene la sua candidatura insieme a tutta la coalizione di centrodestra.

Romeo - Mannu infatti vuole distaccarsi dalla gestione attuale del Municipio, presieduto dall'oggi consigliere regionale del Partito Democratico Federico Romeo. "Voglio bene a Federico - dice Mannu -, mi aveva chiesto di entrare in consiglio municipale con lui, ma serve un atteggiamento diverso rispetto a quello che lui ha avuto in questi anni". Mannu fa riferimento in particolare ad un episodio che riguarda un convegno organizzato da lei stessa sulla Green Logistic Area, che secondo la candidata è una possibilità di sviluppo per tutta la vallata: "La zona logistica semplificata rappresenta un'opportunità e per questo ho voluto realizzare questo convegno - racconta -. Romeo non era d'accordo e io rimasi sconvolta, non si voleva neanche informare. Essere moderati non significa essere ingenui ma cercare la miglior soluzione possibile per tutti. Nel centrodestra ho visto competenza e unione".

Futuro - "Sto scrivendo il programma insieme ai cittadini" ha dichiarato Mannu, "partendo dai vicini di casa e dai negozi della mia zona e mi sto allargando a tutte le realtà". La candidata conosce i tanti problemi che si stanno sommando sul territorio ma è convinta che col Terzo Valico "le persone da Milano si trasferiranno a Genova, qui poi siamo a 15 minuti da tutto: mare, monti, la Madonna della Guardia, il parco dell'Antola. Le persone vorranno venire a vivere a Certosa, sarà una periferia riqualificata".

La risposta di Romeo - La risposta dell'attuale presidente di Municipio Federico Romeo non è tardata ad arrivare. “La candidata del centrodestra, Giorgia Mannu, si ricorda della Valpolcevera oggi, dopo oltre 10 anni di assenza dalle istituzioni e dal territorio, solo perché si candida - ha dichiarato -. Mi spiace che non si sia mai presentata in passato ai percorsi di partecipazione che ho promosso come Municipio, anche quando questi si svolgevano in collaborazione e in un confronto con il Comune. Le sue affermazioni rappresentano perfettamente l’atteggiamento dell’amministrazione Bucci-Piciocchi nei confronti dei Municipi: costringerli ad andare a chiedere con il cappello in mano, visto che il Comune ha di fatto smantellato il decentramento e tolto risorse per le manutenzioni delle strade, del verde e delle scuole. Nonostante questo, grazie alla determinazione del Municipio e dei cittadini siamo riusciti a ottenere risultati importanti che la candidata presidente non è neanche in grado di immaginare perché non conosce il territorio, le persone della Valpolcevera e la straordinaria rete associativa e di solidarietà che è la forza e l’orgoglio della nostra vallata”.

