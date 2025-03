Genova, Piciocchi: "Porto deve sposarsi con visione di città, subito il nuovo presidente"

Durante l'assemblea pubblica organizzata da Spediporto a Palazzo della Borsa, Pietro Piciocchi, facente funzione sindaco e candidato per la carica di primo cittadino alle prossime elezioni, ha risposto alle sollecitazioni degli operatori del settore portuale, sottolineando l'importanza di un'integrazione tra le politiche portuali e la visione complessiva per la città.

Il Porto come motore per lo sviluppo urbano - Piciocchi ha dichiarato che il futuro del Porto di Genova deve essere parte integrante di una visione più ampia per la città. "Le sinergie tra il porto e altri settori, come la logistica, l'alta tecnologia e i progetti di sviluppo della Valpolcevera, sono fondamentali. La Green Logistic Valley e la zona logistica semplificata sono strumenti che possono dare un forte impulso all'economia cittadina", ha spiegato il sindaco facente funzioni. Un altro punto cruciale è lo sviluppo del retroporto, che è essenziale per rendere il porto competitivo, specialmente rispetto ai porti del Nord Europa. L'istituzione della zona logistica semplificata, secondo Piciocchi, rappresenta una chiave per attrarre nuove imprese e generare sviluppo economico, posti di lavoro e benessere per la città.

Infrastrutture e progetti in corso - Sul fronte delle infrastrutture, Piciocchi ha evidenziato i progressi significativi in atto: "Le amministrazioni stanno realizzando infrastrutture che si attendevano da anni, come il Terzo Valico ferroviario e la nuova diga. Questi interventi sono essenziali per garantire che il porto di Genova possa affrontare la concorrenza internazionale", ha aggiunto. Tuttavia, Piciocchi ha ribadito l'importanza di un ulteriore passo in avanti nella governance del porto, auspicando la nomina di un nuovo presidente che possa accelerare i progetti in corso e rafforzare la zona logistica semplificata.

L'importanza del Porticciolo di Nervi - Piciocchi ha anche toccato il tema dei lavori al porticciolo di Nervi, evidenziando la necessità di interventi urgenti per garantire la funzionalità dello scalo. "Stiamo collaborando attivamente con i pescatori e le associazioni del territorio per avviare un dragaggio via terra, che è l'unica soluzione praticabile al momento, bogliamo salvare il porticciolo per la stagione", ha detto. Inoltre, ha sottolineato come ogni intervento sia stato deciso in modo condiviso con la popolazione locale, come dimostrano le riunioni e i confronti svolti insieme al presidente del municipio Bogliolo.

Progetto Green Logistic Valley: una sfida per il futuro - Infine, Piciocchi ha parlato della Green Logistic Valley, un progetto ambizioso che punta a trasformare la Valpolcevera in un centro di innovazione e sostenibilità, contribuendo alla rigenerazione urbana della zona. "Portare alta tecnologia e logistica moderna nella nostra città non è solo una questione economica, ma anche sociale e ambientale", ha concluso Piciocchi, rimarcando l'importanza di una pianificazione strategica che integri il porto con il resto del territorio.

